Nytt stort etterskjelv rammet Tyrkia og Syria

Et nytt stort etterskjelv har rammet Tyrkia og Syria. Det skal ha en styrke på 7,5.

NTB-Reuters-AFP

To jordskjelvsentre, EMSC og USGS, rapporterer om styrkenivået. Jordskjelvet inntraff klokka 13.24 lokal tid, 11.24 norsk tid nær landsbyen Ekinözü. Dette er noe lenger nord enn det første jordskjelvet.

Også statlige syriske medier har varslet at et jordskjelv har rammet hovedstaden Damaskus, som ligger et godt stykke sør for episenteret.

Dette er det hittil sterkeste etterskjelvet etter jordskjelvet på 7,8 i styrke som rammet Tyrkia og Syria natt til mandag.

Dette skjelvet har krevd over 1.200 menneskeliv, og tallet ventes å stige ytterligere.