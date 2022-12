Mike Pence har ikke registrert seg som presidentkandidat

USAs tidligere visepresident Mike Pence har ikke registrert seg som presidentkandidat til valget i 2024, ifølge Pences talsmann.

Tidligere visepresident Mike Pence er registrert som presidentkandidat hos USAs føderale valgkommisjon, men en talsmann for Pence sier at Pence ikke har levert inn noen papirer til kommisjonen.

NTB-Reuters

Pences talsmann Devin O'Malley skriver på Twitter at den tidligere visepresidenten ikke har levert inn dokumenter for å registrere seg som presidentkandidat.

Uttalelsen kom få minutter etter at USAs føderale valgkommisjon (FEC) publiserte dokumenter som viser at Pence er registrert som presidentkandidat.

Ifølge Reuters er dokumentene lagt inn i systemet som rådata, men ikke bearbeidet av kommisjonen ennå. FEC har ikke svart på Reuters' henvendelser om kommentarer til saken.

Det er uklart hvem som har levert inn dokumentene på vegne av Pence. O'Malley antyder på Twitter at det kan ha vært snakk om en spøkefugl som har gjort det. The Washington Examiner har bedt O'Malley utdype uttalelsene, men har ikke fått svar.

Pence var visepresident under tidligere president Donald Trump.

Trump kunngjorde selv sitt presidentkandidatur til 2024-valget i forrige måned.

Sittende president Joe Biden har ennå ikke kommet med noen offentlig kunngjøring om han vil stille til gjenvalg.

Skulle Pence velge å stille som presidentkandidat, ser analytikere for seg at han får en vanskelig oppgave. Ifølge en gjennomsnittsmåling fra RealClearPolitics for desember planlegger kun 7 prosent av velgerne å støtte Pence hvis han stiller til valg.