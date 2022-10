Alt gikk galt for Liz Truss - opposisjonen krever nyvalg

LONDON: Opposisjonspartiene Labour og Liberaldemokratene ber om nyvalg, etter at den konservative statsministeren Liz Truss gir seg. Et gjennomsnitt av meningsmålinger gir nå Det konservative partiet 23 prosentpoeng, mot 52 for Labour.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden