Indonesia bruker droner i jakten på overlevende etter tsunamien

Søket pågår langs Javas 100 kilometer lange vestkyst, og skal ifølge myndighetene utvides lenger sør, skriver Reuters.

Det offisielle tallet på omkomne ble mandag oppjustert til 373, og ytterligere 128 er meldt savnet.

I tillegg ble 1.459 mennesker skadd i tsunamien, som trolig ble forårsaket av undersjøiske ras som følge av et utbrudd fra den drøyt 300 meter høye Anak Krakatoa-vulkanen.

Mangler mat og vann

Det fryktes en folkehelsekrise i landet etter tusenvis av mennesker er drevet fra hjemmene sine som følge av tsunamien.

– Mange barn er syke med feber og hodepine, og de har ikke nok vann, sier lege Rizal Alimin som jobber for hjelpeorganisasjonen NGO Aksi Cepat Tanggap på en skole som er gjort om til et midlertidig tilfluktssted.

– Vi har mindre medisin her enn vanlig. Det er ikke sunt her for de evakuerte. Vi har ikke nok rent vann, og de trenger mat. Det er folk som sover på gulvet, sier legen.

Frykter ny tsunami

Den kraftige tsunamien slo inn over sørspissen av Sumatra og vestkysten av Java. Den kom på kveldstid – uten advarsel. Det var heller ikke varslet fra landets tsunamivarslingstjeneste. Til og med da bølgen slo til, sa varslingstjenesten at det ikke var fare. Det har de senere måtte rette og beklage.

– Mangelen på en tidlig varsling førte til mange ofre fordi folk ikke fikk tid til å evakuere, sier talsperson Sutopo Purwo Nugroho for varslingstjenesten.

Anak Krakatoa har vært svært aktiv siden juni, og lørdagens utbrudd var det tredje på et halvt år.

Eksperter frykter en ny tsunami og advarer folk mot å flytte tilbake til kystområdene. Rundt 5.000 personer er berørte, og tør ikke dra hjem.