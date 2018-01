Solberg: Et veldig fruktbart møte med Trump

– Forholdet mellom Norge og USA har dype røtter. Det finnes sannsynligvis millioner i USA som kaller seg norskamerikanere, og vår grunnlov, den nest eldste i verden som fortsatt gjelder, er inspirert av amerikanske idealer, sa Solberg.

Hun sier hun og Trump diskuterte sikkerhet, økonomisk vekst og andre felles interesseområder i et møte hun betegner som «fruktbart».

Videre understrekte hun overfor USA at Norge fortsatt er en alliert og venn de kan regne med i framtiden. Trump påpekte at Norge fortsatt ikke har nådd målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, men Solberg viste til at Norge bruker nest mest i NATO per innbygger.

– Og vi har også gjort store investeringer i USA og amerikansk materiell. Vår største offentlige investering noensinne har vært i 52 amerikanske kampfly, sier hun.

Videre skrøt hun av den amerikanske økonomien og handelsforholdet mellom Norge og USA. Selv om Trump ikke ville diskutere klima under sin del av seansen, la imidlertid Solberg inn et lite hint til den amerikanske presidenten om at dette arbeidet kan være forenelig med amerikanske arbeidsplasser og handelsinntekter.

–Et av de store områdene vi importerer fra USA nå er innen elektriske biler fra Tesla. Vi er opptatt av klima og forplikter oss til Parisavtalen. Og vi ser at den fører til handelsavtaler, det fører til amerikanske bedrifter og arbeidsplasser, og til salg av biler til Norge, understrekte Solberg.

– Dette er et område der vi ser store handelsmuligheter i framtiden.