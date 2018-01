40 drept og 140 såret i bilbombeangrep i Kabul

Talibans talsmann Zabihullah Mujahid sier at de står bak angrepet som skjedde lørdag ettermiddag. Målet var en politikolonne, forteller han.

– Selvmordsbomberen brukte en ambulanse som gjorde at han kom seg forbi veisperringene. Han passerte den første sperringen og sa at han hadde med seg en pasient til sykehuset Jamhuriat. Ved den andre sperringen ble han gjenkjent, og da sprengte han seg i bilen som var fullastet med eksplosiver, sier innenriksdepartementets visetalsmann Nasrat Rahimi.

Et medlem av nasjonalforsamlingen, Mirwais Yasini, var i området. Han sier til Reuters at det lå sårede spredt ut over bakken.

– Bomben var plassert i en ambulanse. Den ble utløst da ambulansen var på vei mot en kontrollpost i ambassade- og regjeringskvartalet, sier han.

Rystelser og røyksky

Eksplosjonen skjedde nær den gamle bygningen til innenriksdepartementet, i en del av byen der det ligger en rekke offentlige kontorer. Kabul-politiets hovedkvarter, etterretningstjenesten og EUs kontor ligger også i området.

I sosiale medier ble det lagt ut bilder som viser en stor svart røyksøyle stige opp i luften. Rystelsene kunne føles i bygninger flere hundre meter unna.

Journalister fra nyhetsbyrået AFP melder at vinduene i deres bygning i Kabul ristet og at det ble hørt lyd av en kraftig eksplosjon.

Den italienske hjelpeorganisasjonen Emergencys sykehus i byen mottok over 50 av de sårede. På Twitter skriver Emergencys koordinator Dejan Panic at det har funnet sted en «massakre».

Mange drept i hotellangrep

Eksplosjonen fant sted nøyaktig en uke etter at seks Taliban-opprørere stormet Kabuls største hotell, Intercontinental, og jaktet på utlendinger opp gjennom etasjene. Minst 22 mennesker ble drept, flesteparten av dem utlendinger.

Det tok 17 timer før afghansk politi, med støtte fra blant annet norske styrker, fikk kontroll på stedet.

Nordmannen Arne Strand, som er assisterende direktør for Christian Michelsens Institutt (CMI) og som var på arbeidsreise i Afghanistan, var på hotellet. Han pådro seg alvorlige røyk- og fallskader og ble sendt hjem til Norge for behandling.

CMI gir ingen detaljer om hvilke skader Strand fikk i forbindelse med angrepet, eller hvordan dette skjedde.