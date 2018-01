Minst 79 såret i bilbombeangrep i Kabul

– Minst 79 mennesker er såret i en eksplosjon i Kabul og er blitt fraktet til flere sykehus, sier helsedepartementets talsmann Wahidullah Majroh til DPA.

Den italienske hjelpeorganisasjonen Emergency opplyser at dens sykehus har mottatt over 50 av de sårede. På Twitter skriver Emergencys koordinator Dejan Panic at det har funnet sted en «massakre».

Eksplosjonen fant sted lørdag ettermiddag i en del av byen der det ligger en rekke offentlige kontorer. Kabul-politiets hovedkvarter, etterretningstjenesten og EUs kontor ligger også i området.

– Jeg kan bekrefte at det har funnet sted en eksplosjon nær den gamle bygningen til innenriksdepartementet, sier innenriksdepartementets visetalsmann Nasrat Rahimi.

Ingen har så langt uttalt at de har stått bak angrepet, og omstendighetene er uklare. Men en tjenestemann opplyser at eksplosjonen skyldtes en bilbombe.

Journalister fra nyhetsbyrået AFP melder at vinduene i deres bygning i Kabul rystet og at det ble hørt lyd av en kraftig eksplosjon.

I sosiale medier ble det lagt ut bilder som angivelig skal være fra eksplosjonen og som viser en stor røyksøyle stige opp i lufta.

Eksplosjonen fant sted nøyaktig en uke etter at Taliban-opprørere stormet Kabuls største hotell og drepte minst 22 mennesker, flesteparten av dem utlendinger.