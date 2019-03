Singapore forbyr 737 MAX i luftrommet sitt – USA avventer

Singapores luftfartsmyndigheter besluttet tirsdag å forby alle Boeing 737 MAX-fly i luftrommet sitt. Forbudet vil tre i kraft klokken 14 lokal tid.

Søndag døde 157 passasjerer og besetningsmedlemmer da Ethiopian Airlines' rutefly Boeing 737 MAX 8 til Nairobi styrtet bare minutter etter avgang. I oktober i fjor døde 189 mennesker da samme type fly operert av Lion Air styrtet i Indonesia. Også dette var et 737 MAX 8-fly.

Drastiske grep

Både Kina, Sør-Korea, Indonesia og Etiopia har besluttet å sette sine MAX 8-fly på bakken, men grepene i Singapore er enda mer drastiske. Forbudet gjelder mot alle varianter av 737 MAX, og ikke bare MAX 8. I tillegg rammer forbudet alle verdens 737 MAX-fly som skal inn eller ut av landet – ikke bare singaporske fly.

Blant flyselskapene som har besluttet å sette sine MAX 8-fly på bakken, er brasilianske Gol Airlines, Aeromexico, Ethiopian Airlines, karibiske Cayman Airways, sørafrikanske Comair og marokkanske Royal Air.

Til sammen er det levert 350 MAX 8-fly til flyselskaper verden rundt, inkludert Norwegian, og Boeing har over 5.000 bestillinger.

USA avventer

Presset mot den amerikanske flyleverandøren Boeing er økende. De har sendt egne eksperter for å bistå i granskningen i Etiopia.

– Etterforskningen er i en tidlig fase, men basert på det vi vet akkurat nå, har vi ingen grunn til å gi ut nye retningslinjer for våre operatører, sier selskapet i en uttalelse.

Samtidig er amerikanske myndigheter avventende. Utsendinger fra USAs luftfartsmyndighet FAA ankom mandag åstedet for ulykken. I en uttalelse mandag sa FAA at de konkrete kravene trolig vil komme senest i april. De vil blant annet kreve endringer i datasystemene i MAX 8-flyet.

Endringene vil blant annet måtte gjøres i programvare som skal hindre at flyene steiler, og i manøvreringssystemene.

Senator med krav

FAA krever imidlertid ikke at flyene settes på bakken i denne omgang. Den demokratiske senatoren Dianne Feinstein krever at luftfartsmyndigheten snur.

– Fram til ulykkesårsaken er avdekket og det er klart at lignende fare ikke finnes i amerikanske innenriksfly, mener jeg at alle Boeing 737 MAX 8 må settes på bakken, skriver Feinstein i et brev til FAA, ifølge nyhetsbyrået Reuters.