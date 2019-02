Netanyahu med oppsiktsvekkende utspill om «krig mot Iran»

– Det som er viktig med dette møtet, er at det er et åpent møte med representanter fra ledende arabiske land som setter seg ned med Israel for å fremme en felles interesse, som er krigen mot Iran, sa Netanyahu i en video delt av hans kontor.

Irans utenriksminister Mohammed Javad Zarif retweetet uttalelsen og svarte «vi har alltid visst om Netanyahus illusjoner. Nå vil verden og de som deltar i Warszawa-konferansen, også vite».

Twittermeldingen som inneholdt videoen, er slettet. Netanyahus kontor har siden lagt ut en skriftlig melding der ordet «krig» er byttet med «bekjempelse».

– Konferansen handler om fred og stabilitet i Midtøsten, sier USAs utenriksminister Mike Pompeo til PBS NewsHour. På spørsmål om Netanyahus utspill, sier han at han ikke har sett det.

– Men det er ikke mulig å snakke om dette uten å snakke om trusselen fra Iran, tilføyer han.

Temaet for den amerikanske Midtøsten-konferansen i Polen er hvordan man kan få et tryggere og mer stabilt Midtøsten, men mange anser konferansen for å være et forsøk på øke presset mot Iran. Til sammen deltar utsendinger fra 60 land, men europeiske land deltar kun med utsendinger på lavere nivå.