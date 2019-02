New York Times: FBI etterforsker Ryan Adams

Det bekrefter en politiansatt som er kjent med saken, til avisen. FBI-agenter fra enheten mot kriminalitet mot barn skal avhøre kvinnen som nå er 20, men som var 14 da internettkommunikasjonen med Adams skal ha startet.

Samtalene mellom Adams og kvinnen skal ha foregått i to år. De to møttes aldri ansikt til ansikt, men flere ganger skal videosamtalene ha inkludert nakenhet. FBI ønsker å få tak i meldinger og andre digitale spor i saken.

Adams selv nekter ikke for at samtalene har funnet sted, men framholder via sin advokat at han ikke har sendt sexmeldinger til en jente han visste var mindreårig. Den voksnes reelle oppfatning om den mindreåriges alder, kan spille en rolle for en eventuell straffeforfølgelse, ifølge eksperter.

Anklagen mot Adams ble fremsatt i New York Times onsdag, da seks andre kvinner også anklaget han for upassende oppførsel. Flere av dem, blant dem ekskona og musiker Mandy Moore, sier Adams utnyttet sin posisjon i musikkbransjen til å innlede seksuelle forhold. Kvinnene som avviste ham, ble utsatt for kontroll og hevngjerrighet, ifølge kvinnene selv.

Adams gledet fansen da han innledet året med å varsle om tre album i løpet av 2019. Ryan Adams’ siste album «Prisoner» kom ut i fjor og var det første albumet fra ham med egne låter siden 2014.