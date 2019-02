Med rivaler ute i kulden får Trumps svigersønn økt innflytelse

Jared Kushner sto sentralt plassert ved skrivebordet til president og svigerfar Donald Trump da to nye lover skulle underskrives rett før jul. Det i seg selv var ikke oppsiktsvekkende. Derimot var det sjelden kost at Kushner fikk så mye skryt utenfor maktsenteret Det hvite hus.

Svigersønnen, som har jobb som spesialrådgiver for presidenten, fikk mye av æren for at demokrater og republikanere ble enige om en fengselsreform og en reform for unge lovbrytere.

KEVIN LAMARQUE / REUTERS/NTB scanpix

I praksis stabssjef

Rollene til Jared Kushner og kona Ivanka Trump, som begge er del av staben i Det hvite hus, har vært omstridt helt siden Donald Trump ble innsatt som president for to år siden. Da John Kelly sommeren 2017 ble stabssjef, skal han blant annet ha prøvd å begrense deres innflytelse ved å sørge for at også de måtte avtale tid dersom de ville ha møte med presidenten.

3. januar var Kelly ute av Det hvite hus, og Trumps nye stabssjef Mike Mulvaney har et mer avslappet forhold til Kushner.

Ifølge både The Washington Post og The New York Times har Kushner fylt mye av tomrommet etter eksgeneral Kelly og fungerer i praksis som stabssjef. Han er flere ganger sett side om side med visepresident Mike Pence i Kongressen og inn og ut av møter med demokrater. Tidligere måtte slike møter klareres og samordnes med den juridiske direktøren i Det hvite hus. Slik er det ikke lenger.

JOSHUA ROBERTS /REUTERS/NTB scanpix.

Problemer i kø

Ifølge kilder avisene har snakket med, har Kushner blant annet gjort seg selv sentral i striden om finansiering av grensemuren mot Mexico. Full av selvtillit etter suksessen med kriminalomsorgsreformen skal han ha tatt mål av seg å få til noe lignende på innvandringsområdet. Men så langt har ikke dette vært noen suksess. Innvandring er et område hvor frontene er svært steile. Aldri tidligere har statsapparatet vært stengt så lenge, og først nå er det enighet om en midlertidig avtale.

Kushner har selv sagt at han bare prøver å hjelpe til, og at han vil vende tilbake til sine vanlige oppgaver når striden om den stengte staten er helt over.

Fremdriften har ikke vært som lovet på de områdene som han har ansvar for, som å skape fred i Midtøsten. Ifølge den israelske avisen Haaretz er det usikkert når Kushners Midtøsten-plan blir lagt frem, og forventningene er lave.

Kushner personlig kan også få problemer fordi det igjen er stilt spørsmål ved sikkerhetsklareringen hans, som han mistet midlertidig i fjor.

Blir kalt hevngjerrig

Han får også gjennomgå i en ny bok av Chris Christie. Den tidligere New Jersey-guvernøren, som også kort ledet overgangsteamet til Donald Trump før han flyttet inn i Det hvite hus, anklager Jared Kushner for at han ble skjøvet ut i kulden.

I sin nye bok Let Me Finish, som blant andre The Guardian omtaler, skriver Christie at han ble utsatt for en hevngjerrig Kushner. Årsaken skal være at Christie, som i sin tid var statsadvokat, var aktor da Kushners far Charles i 2005 ble dømt til to års fengsel for skatteunndragelse, ulovlige politiske pengegaver og forsøk på å manipulere et vitne.

Det var Trumps tidligere høyre hånd, Steve Bannon, som fortalte Christie at han måtte ut.

– Steve Bannon ... gjorde det klart for meg at en person, og denne personen alene, var ansvarlig for den ansiktsløse henrettelsen som Steve nå prøvde å utføre. Jared Kushner var åpenbart fremdeles opprørt over noe som skjedde for et tiår siden, skriver Christie i boken.

Samtidig som Kushner tilsynelatende styrker sin stilling, blir forholdene i Det hvite hus beskrevet som kaotiske.

– Med motkrefter som stabssjef John Kelly skjøvet ut, sier noen rådgivere at Vestfløyen fremstår som 26. etasje i Trump Tower, hvor en uhemmet Trump har absolutt kontroll over familievirksomheten og følger sine egne impulser, skriver The Washington Post.