Jeremy Hunt utpekt til ny britisk utenriksminister

– Dronningen er glad for å kunne godkjenne utnevnelsen av Jeremy Hunt som ny utenriksminister, heter det i en uttalelse fra Downing Street.

Hunt har vært helseminister siden 2012.

Johnson gikk av som utenriksminister mandag i protest mot regjeringens brexit-håndtering.

Hunt støttet fortsatt medlemskap i EU da folkeavstemningen ble holdt for to år siden. Han går inn for å beholde tette økonomiske bånd til EU etter at Storbritannia trer ut av unionen neste år.

Statsministerkontoret opplyser at May har utpekt Matt Hancock til posten som ny helseminister.

