Trump til angrep på FBI etter skoleskyting i Florida

– Veldig synd at FBI ikke plukket opp alle signalene fra masseskytteren i Florida. Dette er ikke akseptabelt. De bruker for mye tid på å prøve å bevise russisk samarbeid med Trump-kampanjen – det er ikke noe samarbeid. Kom dere tilbake til det grunnleggende, og gjør oss alle stolte, skriver den amerikanske presidenten på Twitter.

FBI har tidligere beklaget dypt for ikke å ha fulgt opp om varslene de hadde mottatt om Nikolas Cruz (19), som onsdag drepte 17 personer på en videregående skole i Parkland i Florida.

Twitter-meldingen ble sendt ut etter at elever som overlevde angrepet, kritiserte Trump for ikke å ta et oppgjør med USAs mektig våpenlobby og for å være hyklersk.

Lørdag deltok flere tusen fortvilte skoleelever, foreldre og andre i en protest mot Trump og alle andre politikere med bånd til våpenlobbyen.

Trumps kritikk mot FBI kommer bare to dager etter at spesialetterforsker Robert Mueller offentliggjorde en tiltalebeslutning mot 13 russere og tre russiske selskaper. De anklages for å ha påvirket politiske prosesser i USA, blant annet presidentvalget i 2016, i et forsøk på å så splid i det amerikanske samfunnet.

Ut mot demokratene

Trump reagerer også på kritikken ved å anklage Demokratene for å være hyklerske.

– Hvorfor vedtok ikke Demokratene en lov for våpenkontroll da de hadde både Representantenes hus og Senatet under Obama-administrasjonen? Fordi de ikke vil, og nå er det bare snakk, skrev han på Twitter natt til søndag.

National Rifle Association (NRA) brukte under valgkampen over 200 millioner kroner på få Trump valgt.

Etter skolemassakren har presidenten ikke kommentert opplysningene om at 19-åringen hadde kjøpt våpenet han brukte på lovlig vis. I stedet har han antydet at noe må gjøres med det psykiske helsevernet for at slike massakrer skal kunne unngås i framtiden.

Flere organisasjoner planlegger nå å demonstrere mot Kongressens manglende handling for våpenkontroll i USA.

En interesseorganisasjon for offentlige skoler har utpekt 20. april som «nasjonal handlingsdag». Det er årsdagen for skoleskytingen ved Columbine i Colorado i 1999, hvor tolv elever og en lærer ble drept av to medelever ved en videregående skole.

Oppfordrer til streik

Organisasjonen oppfordrer lærere og studenter til å organisere streiker, marsjer og andre arrangementer for å protestere mot skoleskyting.

– Politikerne sitter på hendene mens barna våre og lærerne deres blir drept på skolen, sier organisasjonens ledere Diane Ravitch og Carol Burris.

Også arrangørene bak kvinnemarsjen mot Trump oppfordrer til protest. De ber folk delta i en 17 minutter lang streik den 14. mars.

Her oppfordres det til å «protestere mot at Kongressen ikke har gjort mer enn å tvitre tanker og bønner som svar på den voldelige våpenbruken som herjer i våre skoler og nabolag».

Våpenkontroll

Våpenmotstanderne er spesielt kritiske til hvor lett det er å få tak i våpen som det halvautomatiske geværet AR-15, en sivil versjon av det amerikanske forsvarets M16. Millioner av dem er blitt solgt lovlig rundt omkring i USA. Våpenet ble brukt i Parkland og i masseskytingene i Las Vegas, Sutherland Springs, Texas og Newtown, Connecticut.

– Vi må sørge for at dette nå blir en bevegelse som faktisk skaper endringer som trengs i dette landet slik at disse våpnene, AR-15, ikke havner i hendene på folk som ikke burde ha dem, sier lederen for det amerikanske lærerforbundet, Randi Weingarten.