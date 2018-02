Løkke Rasmussen: Prins Henrik var en modig og unik mann

– Det er beundringsverdig hvor fint kongefamilien har taklet og åpent fortalt om den vanskelige tiden de har vært gjennom, skriver Lars Løkke Rasmussen i et minneord etter at prins Henriks bortgang ble kjent natt til onsdag.

Statsministeren kaller prins Henrik en modig og unik mann.

– Han turte å sette seg selv og sin person i spill, og han nektet å være en tilskuer i livet. Livet skulle leves og oppleves, skriver han i et minneord.

– Kongefamilien har mistet et anker. Dronning Margrethe har mistet sin innsiktsfulle og varme livsledsager gjennom mer enn et halvt århundre. Danmark har mistet en unik representant, skriver Løkke Rasmussen.

Godt humør

Han minnes videre prins Henriks gode humør og roser samtidig måten kongefamilien har taklet prinsens sykdom på.

– Prinsen bevarte til tross for sin sykdom sitt gode humør til det siste. Det er beundringsverdig hvor fint kongefamilien har taklet og åpent fortalt om den vanskelige tiden de har vært gjennom, skriver Løkke Rasmussen.

– Han mestret på beste vis den danske humor og selvironi. Han brant for finere fransk matlaging, hadde sjarm og sans for poesi, musikk og kunst. Med sitt internasjonale utsyn var han med på å åpne danskenes øyne for verden, skriver Løkke Rasmussen i minneordet.

Døde natt til onsdag

Prins Henrik ble innlagt på Rigshospitalet i København 28. januar, etter å ha kommet hjem fra ferie i Egypt samme dag. Han ble undersøkt for en godartet svulst i venstre lunge, opplyste det danske hoffet den gang.

Fredag ble det klart at tilstanden hans var blitt alvorlig forverret, og kronprins Frederik avbrøt sitt besøk til vinter-OL i Sør-Korea.

Den øvrige familien samlet seg i helgen rundt sykesengen, og tirsdag ble dronning Margrethes ektemann overført til Fredensborg slott, der han ønsket å tilbringe den siste tiden. Natt til onsdag opplyste det danske hoffet at han hadde gått bort.

Prinsen sovnet stille inn klokken 23.18 tirsdag kveld, med dronning Margrethe og sønnene Frederik og Joachim rundt seg, het det i en kunngjøring.