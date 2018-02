Prins Henrik hylles som uredd, fargerik og ekte

Onsdag morgen begynte også folkets stille hyllest til den avdøde prinsen å synes, i form av blomsterbuketter utenfor Amalienborg, der prinsen bodde til det siste.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen kaller prins Henrik en modig og unik mann.

– Han turte å sette seg selv og sin person i spill, og han nektet å være en tilskuer i livet. Livet skulle leves og oppleves, skriver han i et minneord.

– Kongefamilien har mistet et anker. Dronning Margrethe har mistet sin innsiktsfulle og varme livsledsager gjennom mer enn et halvt århundre. Danmark har mistet en unik representant, skriver Løkke Rasmussen.

– En ekte verdensmann er gått bort, og vi sørger alle over tapet av det kjærlige, sjenerøse og kunnskapsrike mennesket han var, og hvis like man skal lete lenge etter, skriver Folketingets formann, Pia Kjærsgaard, på Facebook.

Refs

Den danske kulturministeren, Mette Bock, hyller ham som en stor personlighet, og refser danskene for å ha mobbet prins Henrik i årevis.

– Franske Henri ble ikke helt til danske Henrik, selv om vi tvang ham til å skifte navn. Nå er mannen død. Og mobberne vil i dag renne over med nekrologer om dette fantastiske menneske som var spennende, annerledes, sprudlende og helt seg selv. Hykleriet vil ingen ende ta, skriver hun på Facebook.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt minnes ham som en lattermild og uformell person som ønsket å få noe ut av livet, men også som en sammensatt person. Hun ønsker ifølge Danmarks Radio at folk benytter dagen til å tenke litt over hvordan de behandler medlemmer av kongehuset, og akseptere at kongelige, som alle andre, har sine lyse og mørke sider.

Anders Fogh Rasmussen, statsminister fram til 2009, benytter anledningen til å støtte prinsen i at tittelen som prinsgemal er et uttrykk for forskjellsbehandling.

– En konges ektefelle er dronning og majestet. Hvorfor gjelder det så ikke en mannlig ektefelle til dronningen, spør Fogh Rasmussen retorisk.

Kongelig sorg

Den norske kongefamilien mottok budskapet om prinsens bortgang med stor sorg, og det flagges på halv stang fra slottsbalkongen onsdag.

– Våre tanker går til dronning Margrethe og den nærmeste familie ved prins Henriks bortgang. Våre kondolanser går også til det danske folk, heter det i en melding på kongehuset.no.

Også svenske kong Carl Gustaf kondolerer på vegne av sin familie.

Kondolanser kommer også fra flere statsledere i Europa, og president Emmanuel Macron roser den franskfødte prinsen for innsatsen for å fremme vennskap mellom Frankrike og Danmark. Russlands president Vladimir Putin har også sendt hilsen.

– Jeg deler oppriktig deres sorg. Jeg ønsker deg og alle medlemmer av den danske kongefamilien styrke og mot i denne vanskelige tiden, står det på den russiske regjeringens hjemmeside.

Ikke redd

Prins Henrik uttalte seg i 2010 om sitt syn på døden som en forutsetning for livet.

– Den eneste måte å avfinne seg med døden er nettopp å si: «Døden fins». Det gjør meg ikke redd, den er en obligatorisk overgang, sa han.

Prins Henrik ble innlagt på Rigshospitalet i København 28. januar. Han ble undersøkt for en godartet svulst i venstre lunge, opplyste det danske hoffet. Fredag ble det klart at tilstanden hans var blitt alvorlig forverret, og kronprins Frederik avbrøt sitt besøk til vinter-OL i Sør-Korea.

Familien samlet seg i helgen rundt sykesengen, og tirsdag ble prinsen overført til Fredensborg slott, der han ønsket å tilbringe den siste tiden.

Prinsen sovnet stille inn klokken 23.18 tirsdag kveld, med dronning Margrethe og sønnene Frederik og Joachim rundt seg, het det i en kunngjøring.

Bisettelsen førstkommende tirsdag blir privat, og det vil ikke bli offentlig tilgang til stedet i slottshagen der en urne med halvparten av prinsens aske skal plasseres. Den andre halvparten av askes skal spres på havet, etter prins Henriks ønske.