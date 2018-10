Saudi-Arabia kondolerer, men blir ikke trodd

Etter å ha blånektet i 18 dager innrømmet Saudi-Arabia i helgen at Jamal Khashoggi endte sine dager på landets konsulat i Istanbul.

Landets utenriksminister Adel al-Jubeir betegnet drapet som «en fryktelig feiltakelse» og lovet at de skyldige ville bli straffet.

– Vi er fast besluttet på å finne alle fakta. Og vi er fast besluttet på å straffe dem som er ansvarlige for dette drapet, sa Jubeir i et intervju med Fox News.

Saudi-Arabia fastholder at Khashoggi mistet livet i et slagsmål, mens tyrkiske etterforskningskilder tidligere har lekket opplysninger om at han ble torturert til døde og deretter partert.

– Bedrag og løgner

President Donald Trump var blant de få som sa at han festet lit til Saudi-Arabias versjon, men også han krever nå klarere svar.

– Det har helt åpenbart vært bedrag og løgner, sier Trump i et intervju med Washington Post.

Søndag diskuterte Trump saken med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som har lovet å legge fram «den hele og fulle sannhet» om hva som skjedde tirsdag.

Stanser våpensalg

Storbritannia, Frankrike og Tyskland krever at Saudi-Arabia legger troverdige fakta på bordet.

– Det er fortsatt et stort behov for en oppklaring av eksakt hva som skjedde den 2. oktober, utover den hypotesen som så langt har kommet fram i den saudiarabiske etterforskningen, heter det i en felles uttalelse søndag.

Tysklands statsminister Angela Merkel varslet søndag full stans i våpeneksporten til Saudi-Arabia, og opposisjonen i Storbritannia krever at statsminister Theresa May gjør det samme.

Også i den amerikanske Kongressen har det kommet krav om stans i våpensalg, noe Trump avviser.

– Det vil ødelegge mer for oss selv enn for dem, sa han i helgen, med henvisning til de mange lukrative våpenkontraktene amerikanske våpenprodusenter har inngått med Saudi-Arabia.

Kondolerte

Saudi-Arabias kong Salman bin Abdulaziz og kronprins Mohammed bin Salman forsøker nå å dempe den massive kritikken fra omverdenen og har overbrakt sine kondolanser til Jamal Khashoggis familie.

Khashoggi har to sønner og to døtre fra tidligere ekteskap, og både kongen og kronprinsen skal ha snakket med sønnen Salah.

Ifølge det statlige saudiarabiske nyhetsbyrået SPA uttrykte Salah Khashoggi «dyp takknemlighet» til de to under samtalen.

Advarer mot «falske nyheter»

Khashoggis familie i Saudi-Arabia har tidligere opplyst at de stolte fullt og fast på at myndighetene ville gjøre sitt beste for å oppklare journalistens forsvinning, trolig vel vitende om at det ikke tas lett på kritikk av kongefamilien i landet.

Saudiarabiske medier er gjenstand for streng sensur og har anklaget fremmede makter for å stå bak Khashoggis forsvinning, i et forsøk på å sverte landet.

Myndighetene har samtidig minnet om at «spredning av rykter og falske nyheter som kan få følger for ro og orden, ansees som datakriminalitet» og kan straffes med fem års fengsel og bøter på 6,5 millioner kroner.