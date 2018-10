Mann i 50-årene mistenkt for voldtekt under russetur til Mallorca

Mannen var én av fire ledsagere for russ fra to forskjellige skoler på Vestlandet. Han er nå mistenkt for å ha voldtatt en av turdeltakerne, skriver VG.

Han har sittet i varetekt siden torsdag, men er nå løslatt.

– Vi fikk melding klokken 1 natt til torsdag om en angivelig voldtekt. Vi arresterte en norsk mann. Voldtekten skal ha skjedd på hotellrommet til den fornærmede jenta, sier en representant for det spanske politiet på Mallorca til avisen.

Les aftenbladets artikler her:

Hauge Jon / Mikalsen Knut-Erik

Løslatt mot kausjon

Mannen i 50-årene ble løslatt mot en kausjon på 9.000 euro tirsdag og har reist hjem til Norge, ifølge pressekontakt Agnes Antich Andreu ved domstolen på Mallorca. Hun bekrefter at mannen er siktet for et seksuelt overgrep.

– Mannen er fri til å gå. Men om påtalemakten ønsker å snakke med han, må han tilbake til Spania, sier hun til NRK.

En av de tre andre ledsagerne, som er rektor ved en av de to skolene, bekrefter overfor VG at det har vært «et forhold der politiet har vært involvert» og at det var de andre ledsagerne som kontaktet «de instansene de mente måtte kontaktes».

100 russ på tur

Ifølge Bergens Tidende var det cirka 100 russ med på turen til Magaluf.

Utenriksdepartementet bekrefter at en nordmann er pågrepet, men er ellers tilbakeholden med å kommentere saken og bakgrunnen for pågripelsen

– Vi vil tilby konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg.