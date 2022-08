Russland ber norsk diplomat forlate landet etter «russo­fobiske» fornær­melser – UD bekl­ager

Russlands utenriksdepartement sier at en norsk diplomat bør forlate Russland etter det de beskriver som «russofobiske fornærmelser». Norsk UD beklager diplomatens ordbruk.

Her står en norsk diplomat i en hotellresepsjon og skjeller ut to ansatte.

– Etter det som har skjedd, så er den norske diplomatens tilstedeværelse i Russland umulig slik vi ser det, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet torsdag.

Det norske utenriksdepartementet opplyser til NTB at de er kjent med uttalelsen til Russland.

– Vår ambassadør i Moskva ble i dag ble innkalt til et møte i russisk UD. Han ble da informert om at vår medarbeiders visum er trukket tilbake. Vi offentliggjorde allerede 8. juni at vi ville stenge generalkonsulatet i Murmansk midlertidig, og vi har ingen norske diplomater i Murmansk nå, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg.

Den norske diplomaten var på flyttefot fra Russland da hun skjelte ut russerne på hotellet i Murmansk, skrev NRK søndag.

UD beklaget

I møtet gjentok den norske ambassadøren UDs beklagelse, og at medarbeiderens ordbruk ikke reflekterer norsk politikk og norsk holdninger overfor Russland og russere, sier Solberg til NTB.

Saken fikk mye oppmerksomhet i helgen da en video der den norske diplomaten klager på renholdet i et russisk hotell og sier hun hater russere, ble offentlig.

Diplomaten sa hen hatet russere

I videoen, som ble publisert av russiske medier lørdag, kommer den norske diplomaten med flere ytringer til de ansatte på hotellet, samt russere generelt.

– Jeg hater russere. Bare gi meg et rom. Jeg er vant til rene rom, Jeg er fra Skandinavia, sa diplomaten blant annet i opptaket, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Utenriksdepartementet i Oslo tok sterkt avstand fra innholdet i ytringene og beklaget sterkt hendelsen.