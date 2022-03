Fly med 132 om bord styrtet i Kina

Det er ikke håp om å finne overlevende etter at et fly fra China Eastern Airlines mandag styrtet nær byen Wuzhou i Guangxi-regionen.

Redningsarbeidere på vei til stedet der et fly fra China Eastern Airlines styrtet mandag.

NTB-AFP-DPA

Publisert: Publisert: I dag 09:15

Kinas statlige kringkasting CCTV viste mandag bilder av redningsarbeidere på vei til stedet det er fly med 132 mennesker om bord styrtet. Det er lite håp om å finne overlevende etter ulykken.

China Eastern Airlines har hovedkvarter i Shanghai og er ett av Kinas største flyselskaper med en rekke ruter både innenlands og internasjonalt.

Ifølge kinesiske luftfartsmyndigheter var det 123 passasjerer og ni besetningsmedlemmer om bord i rute MU5735, og det meldes om brann i åssiden der flyet styrtet.

Flere videoer fra ulykkesstedet som er delt i sosiale medier, viser vrakrester spredt over et stort område.

Ingen større deler av flyet er synlig i videoene, og det er derfor lite som tyder på at noen kan ha overlevd flystyrten.

Det styrtede flyet var ifølge den statlige kinesiske kringkasteren CCTV av typen Boeing 737-89P og litt over seks år gammelt.

Falt raskt

Ifølge Flightradar24 kom flyet fra Kunming i Yunnan-provinsen og skulle til Guangzhou da det styrtet sør for Wuzhou.

Flyturen tar vanligvis 1 time og 37 minutter, men etter en drøy time mistet flyet fart.

I løpet av 3 minutter falt flyet fra nærmere 9.000 meters høyde til under 1.000 meter før kontakten brått ble brutt, melder AFP.

Øyenvitne

En mann sier at han var øyenvitne til styrten fra bilen han kjørte.

– Flyet var helt, og det var verken røyk eller brann, det falt bare raskt nedover, forteller han til den kinesiske nettavisen Hongxing Xinwen.

Flyeksperter stiller spørsmål ved hvordan flyet kunne falle så raskt.

– Selv om begge motorene på en Boeing 737 svikter på samme tid, vil det umulig kunne falle så raskt. Flyet ville likevel kunne holde seg i lufta over en strekning, sier en ekspert til kinesiske medier.

Xi sjokkert

Kinas president Xi Jinping sier at han er sjokkert over nyheten om styrten og har beordret etterforskning av ulykken, ifølge statlige medier.

– Vi er alle sjokkert over nyheten om ulykken med China Eastern MU5735, heter det i en uttalelse fra Xi, som sier at alt nå vil bli satt inn for å finne svar på hva som forårsaket ulykken.

Flere ulykker

Den siste store flyulykken i Kina fant sted i 2010 da et passasjerfly fra Henan Airlines styrtet nordøst i Heilongjiang-provinsen.

Minst 42 av de 92 menneskene som var om bord, omkom, men kinesiske myndigheter har aldri bekreftet det endelige tallet på omkomne.

Den dødeligste ulykken skjedde i 1994 da et fly fra China Northwest Airlines styrtet og alle de 160 om bord omkom.