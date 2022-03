Leger Uten Grenser advarer om humanitær katastrofe i Mariupol

Ambulansepersonell tar en mann som er såret etter et artilleriangrep, inn på sykehus i Mariupol. Leger Uten Grenser advarer om at de humanitære forholdene i byen er katastrofale, etter at en våpenhvile som skulle åpne for at sivile fikk evakuere lørdag, ikke ble overholdt. Foto: