Johnson beklager til Under­huset for «party­gate»

Da det britiske Underhuset møttes tirsdag, sa statsminister Boris Johnson unnskyld etter at han ble bøtelagt for brudd på koronareglene.

Boris Johnson beklaget tirsdag til Underhuset etter at han nylig ble bøtelagt for å ha brutt koronareglene da det ble festet ved statsministerens kontor mens landet var stengt ned.

NTB-DPA

– Jeg betalte boten umiddelbart, og jeg tilbød det britiske folket en full beklagelse. Jeg benytter denne muligheten til å gjenta en helhjertet beklagelse til Underhuset, sa Johnson.

Torsdag skal medlemmene av Parlamentet diskutere og stemme over et forslag om hvorvidt en komité skal granske om Johnson med viten og vilje villedet Parlamentet om «partygate». Komiteen kan i så fall anbefale sanksjoner mot Johnson, som parlamentsmedlemmene igjen skal stemme over om de vil innføre.