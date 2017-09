FNs sikkerhetsråd godkjenner nye sanksjoner mot Nord-Korea

Utkastet til nye sanksjoner ble endret etter forhandlinger mellom USA og Kina, ifølge nyhetsbyrået AP. Til slutt gikk USA med på å gi slipp på et krav om total oljeembargo for å straffe Nord-Korea. Forslaget om å fryse diktatoren Kim Jong-uns midler i utlandet ble også lagt i skuffen.

Det samme gjelder et krav om å stanse alle lønnsutbetalinger til nordkoreanske gjestearbeidere i utlandet.

I stedet innebærer de nye godkjente tiltakene stans i eksporten av naturgass til Nord-Korea. Salg av råolje skal ikke overstige dagens nivå. I tillegg stoppes all tekstileksport til landet.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley sier de nye tiltakene alene vil sørge for et tap på 800 millioner dollar i årlige inntekter.

– Det er helt klart de sterkeste sanksjonene som noensinne er vedtatt mot Nord-Korea, sier Haley.

Russisk advarsel

Grunnen til at USA skal ha gått med på å svekke straffetiltakene, er for å unngå at Kina eller Russland la ned veto mot forslaget.

Kina er bekymret for at Nord-Koreas økonomi kan kollapse fullstendig hvis det innføres full oljeembargo. Russlands president Vladimir Putin har advart mot å presse Nord-Korea opp i et hjørne.

– Det synes klart at det er umulig å løse problemet på den koreanske halvøya bare ved hjelp av sanksjoner og press, sa han i forrige uke.

USA har på sin side vært klar på at de ønsket flere sanksjoner mot Nord-Korea for å presse landet til å slutte å utvikle atomvåpen og raketter.

Handelspartner

Kina er Nord-Koreas fremste handelspartner og har også vært sentral når det tidligere er blitt utformet sanksjoner mot Nord-Korea.

Forhandlingene om tidligere resolusjoner har tatt uker og måneder, noe det ikke var rom for denne gangen.

President Donald Trump varslet i forrige uke at et forslag om skjerpede sanksjoner ville komme på Sikkerhetsrådets bord innen seks dager. Bakgrunnen var Nord-Koreas kjernefysiske prøvesprengning 3. september.

– Smerte og lidelse

Nord-Korea har advart USA mot å innføre nye «ulovlige og urettmessige» sanksjoner og truer med motreaksjoner.

– Nord-Korea er forberedt på og villig til å bruke alle midler, heter det i en kunngjøring fra utenriksdepartementet i Pyongyang.

Nord-Korea truer videre med å påføre USA «den største smerten og lidelsen landet noen gang har gått gjennom».