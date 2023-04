Krisen i Midtøsten eskalerer – Israel angrep Hamas på libanesisk territorium i natt

Den palestinske islamistgruppen Hamas fordømmer angrepene fra Israels hær på områder sør i Libanon og på Gazastripen natt til fredag.

Røyk og ild et angrep mot Gazastripen.

NTB-AFP-Reuters

Et hus i landsbyen Qualili, sør i Libanon, ble skadd i de israelske angrepene mot områder hvor Hamas holder til.

– Vi fordømmer på det sterkeste de åpenbart sionistiske angrepene mot Libanon i nærheten av byen Tyr ved daggry i dag, heter det i en uttalelse fredag morgen.

Angrepene hadde som mål å treffe områder som tilhører Hamas, sa den israelske hæren.

– Den israelske hær vil ikke tillate terrororganisasjonen Hamas å angripe fra Libanon, og vi holder staten Libanon ansvarlig for hver rakett som skytes fra deres territorium, heter det i en uttalelse.

Det er foreløpig ikke meldt om noen drepte i angrepene på Gazastripen eller i Libanon natt til fredag.

Advarte Hamas

Dagen før ble det avfyrt 34 raketter fra Libanon mot Israel. Det var det største angrepet mot Israel siden 2006. Statsminister Benjamin Netanyahu sa tidligere natt til fredag at Israels fiender vil komme til å måtte betale dyrt for angrepet.

Ifølge libanesiske medier har det vært eksplosjoner i byen Tyr, sør i Libanon.

– Minst to angrep traff i nærheten av en palestinsk flyktningleir, sier Abu Ahmad, som bor i leiren, til nyhetsbyrået AFP.

Den libanesiske hæren opplyser på sin side at de har demontert en utskytingsrampe lastet med raketter som trolig skulle brukes mot Israel. De fant den i en olivenlund.

Angrep Gaza først

Som svar på rakettangrepene fra Libanon skjøt Israel mot fire mål på Gazastripen litt tidligere natt til fredag. Angrepene var rettet mot områder hvor islamistgruppen Hamas holder til, ifølge Israels hær.

Flere vitner meldte at de hørte eksplosjoner i Gaza kort tid etter at kampfly var observert i området.

– Vi holder sionistiske okkupantene fullstendig ansvarlig for den alvorlige eskaleringen, de sjokkerende angrepene mot Gazastripen og konsekvensene dette vil få for regionen, heter det i en uttalelse fra Hamas.

Økt spenning

Spenningen mellom israelere og palestinere har økt etter at israelsk politi to ganger denne uka har stormet al-Aqsa-moskeen i Jerusalem.

Stormingen av moskeen skjedde idet palestinere var samlet i bygningen til bønn i forbindelse med fastemåneden ramadan. Samtidig forbereder israelere seg på å feire jødisk påske denne uken.

At påsken i år feires samtidig med ramadan, har ført til bekymring for at situasjonen i Jerusalem kan bli enda mer tilspisset.

FN: – De vil ikke ha krig

Både Libanon og Israel har sagt at de ikke ønsker krig, ifølge FNs fredsbevarende styrker i Libanon.

FN-forhandlerne, som jobber for å gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet i området, oppfordrer alle parter til å stanse angrepene.

– Det er viktig alle nå gjør det de kan for å roe ned situasjonen, sier USAs viseambassadør til FN, Robert Wood.