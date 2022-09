Selvmords­angrep ved Russ­lands ambassade i Kabul

To ansatte ble drept i en eksplosjon utenfor Russlands ambassade i Kabul, opplyser det russiske utenriksdepartementet. Politiet sier det var en selvmordsaksjon.

NTB-DPA

Lokale medier melder om en kraftig eksplosjon nær ambassaden i Afghanistans hovedstad. En lokal beboer sier til nyhetsbyrået DPA at sikkerhetsstyrker fra Taliban har sperret av området. Sikkerhetsstyrkene har foreløpig ikke kommet med noen detaljer om eksplosjonen, men politiet opplyser til Reuters at gjerningspersonen ble skutt av vakter fra Taliban.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti seier 15–20 mennesker ble drept eller såret i angrepet, men skiller ikke mellom de to kategoriene. Byrået sier eksplosjonen skjedde da en russisk diplomat kom ut for å lese opp navnet på visumkandidater til en gruppe mennesker som ventet utenfor ambassaden.

Russland er et av få land som har opprettholdt ambassaden sin i Kabul etter at Taliban tok makten i Afghanistan for et drøyt år siden.