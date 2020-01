Forsvarskilder: USA vil sende nesten 3.000 ekstra soldater til Midtøsten

USAs militære nærvær i Midtøsten blir forsterket med nesten 3.000 soldater etter USAs drap på en iransk general, opplyser amerikanske forsvarskilder.

Irakiske soldater holder vakt foran USAs ambassade i Bagdad onsdag. Foto: Foto: Nasser Nasser / AP / NTB scanpix

NTB

Utplasseringen er godkjent av forsvarsdepartementet, melder flere nyhetsbyråer og TV-stasjonen CNN fredag kveld. Nyheten er ennå ikke offentliggjort av Pentagon.

Nyhetsbyrået AFP siterer en kilde som sier at det skal utplasseres opptil 3.500 ekstra soldater.

Soldatene kommer i tillegg til de rundt 700 soldatene som ble utplassert i Kuwait tidligere denne uken. Denne utplasseringen ble gjennomført etter at den amerikanske ambassaden i Bagdad ble stormet av iranskvennlige militssoldater og deres tilhengere.

Mer ustabilt

Sikkerhetssituasjonen i Midtøsten anses som kraftig forverret etter at et amerikansk droneangrep tok livet av den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani i Bagdad natt til fredag.

Iran har truet med å gjengjelde angrepet.

De amerikanske forsterkningene reflekterer bekymring for et mulig iransk gjengjeldelsesangrep etter drapet på Soleimani, som var lederen for Revolusjonsgardens elitestyrke. Samtidig bryter beslutningen med president Donald Trumps stadige løfter om å trekke amerikanske soldater ut fra alle konflikter i Midtøsten.

Siden mai og fram til denne uken har Trump-administrasjonen sendt 14.000 ekstra soldater til Midtøsten. Det var i mai at USA for første gang anklaget Iran for å planlegge angrep mot amerikanske interesser.

Trump-ordre

Trump har uttalt at det var han som beordret drapet på Soleimani. Samtidig hevdet han at den iranske generalen har drept og såret mange amerikanere, og at han planla å drepe mange flere. Kongressen ble ikke informert om droneangrepet.

Forholdet mellom Iran og USA har spisset seg til etter at USA trakk seg fra den internasjonale atomavtalen med Iran og innførte både gamle og nye sanksjoner mot landet.

Sanksjonene har hatt store konsekvenser for iransk økonomi og levekårene til den iranske befolkningen.

