USA og Russland bygger nye våpen etter å ha torpedert nedrustningsavtale

President Donald Trump erklærte for et halvt år siden at USA ville trekke seg fra avtalen, som har lagt begrensninger på utviklingen av nye typer atomraketter.

Dagen etter sa president Vladimir Putin at Russland ville gjøre det samme. Prosessen med å forlate avtalen tok seks måneder – men fra og med fredag er USA ikke lenger bundet av INF.

– Nå som avtalen ikke lenger gjelder, vil vi se utvikling og utplassering av nye våpen. Russland er allerede klar, sier den russiske militæranalytikeren Pavel Felgenhauer til nyhetsbyrået AFP.

Har planene klare

Russland planlegger blant annet å utvikle en landbasert versjon av det sjøbaserte rakettsystemet Kalibr.

Dette arbeidet må fullføres i løpet av 2019 eller 2020, sa forsvarsminister Sergej Sjoigu tidligere i år. I tillegg vil Russland konstruere en ny mellomdistanserakett, ifølge AFP.

Putin har imidlertid advart om at de nye rakettene må utvikles uten at det russiske forsvarsbudsjettet økes.

USAs forsvarsbudsjett er ti ganger så stort som det russiske. Og Trump-regjeringen varslet allerede i 2018 at de ville utvikle en ny type krysserrakett som ville ha vært i strid med INF-avtalen.

Amerikanske myndigheter argumenterte på det tidspunktet med at de hadde lov til å utvikle de nye rakettene – så lenge de ikke ble utplassert.

Raketter skal testes

USA planlegger testing av to typer raketter som ville vært forbudt i henhold til INF-avtalen, ifølge amerikanske kilder som uttalte seg til medier i mars i år.

Planen var da å teste en bakkebasert krysserrakett med en rekkevidde på 970 kilometer allerede i august.

– USA vil overholde alle sine forpliktelser i INF inntil 2. august. Og etter det vil vi fortsette å gjøre det som tjener våre interesser best, sa USAs nye forsvarsminister Mark Esper nylig.

Amerikanske myndigheter har lovet at de ikke vil utplassere nye atomraketter i Europa når avtalen utløper. Men utover dette kan en rekke nye militære grep være aktuelle som svar på det USA oppfatter som russiske brudd på INF.

Rivalisering med Kina

INF-avtalen forbød bakkebaserte militære raketter med en rekkevidde mellom 500 og 5.500 kilometer. Avtalen ble inngått av USA og Sovjetunionen i 1987.

Både amerikanere og russere har beskyldt motparten for å bryte avtalen, og USA og NATO har vært særlig kritisk til et russisk rakettsystem som kalles 9M729.

Men amerikanerne har også vært misfornøyd med at avtalen bare la begrensninger på dem og russerne – og ikke på Kina.

Også Russland har gjentatte ganger klaget over dette, ifølge NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Han har tatt til orde for en ny versjon av INF som omfatter flere land.

USAs forsvarsminister Mark Esper har på sin side påpekt at Kina har et stort antall mellomdistanseraketter i sitt arsenal.

– Vi må være sikre på at vi har kapasitetene vi trenger for å svare dersom vi – Gud forby – skulle havne i konflikt med dem, sa Esper nylig.