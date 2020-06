Netanyahu kaller politidrap på autistisk palestiner for tragedie

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller drapet på en autistisk palestinsk mann for en tragedie og uttrykker medfølelse med mannens familie.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kisten med Iyad Halak etter at han ble drept av israelsk politi i Jerusalems gamleby forrige søndag. Foto: Mahmoud Illean / AP / NTB scanpix

NTB

Netanyahu kom med uttalelsen en uke etter at 32 år gamle Iyak Halak ble skutt og drept av israelsk politi mens han var på vei til en spesialskole i Jerusalem. Politifolkene trodde han var bevæpnet, noe han ikke var.

Han kom imidlertid ikke med noen beklagelse, men sier han vil vente til etterforskningen er ferdig.

– Det som skjedde med Iyad Halak, er en tragedie. Dette er en mann med begrensninger – autisme – som var mistenkt, som vi vet ved en feil, for å være en terrorist på et meget sensitivt sted, sa Netanyahu da han søndag innledet et ukentlig regjeringsmøte.

Drapet skjedde i Jerusalems okkuperte gamleby.

Ifølge den israelske TV-stasjonen Channel 12 skjøt politifolkene først etter Halaks bein og jaget ham inn i en blindvei. En offiser beordret politifolkene til ikke å skyte mer, men en av dem avfyrte likevel seks eller sju skudd med et M-16 automatgevær mot 32-åringen. Halak ble drept på stedet.