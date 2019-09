Ulstein ga skolematpenger til barn i Mali

Landet er et av verdens aller fattigste, og halvparten av landets innbyggere kan verken lese eller skrive. Ulstein mener at skolemat øker sjansen for at foreldrene sender barna på skolen.

– Barn som kommer sultne på skolen, og gjerne er under- eller feilernærte, har problemer med å lære, uavhengig av hvor god undervisningen er, sier Ulstein.

Siden 2012 har millioner blitt drevet på flukt på grunn av opprør og etniske konflikter i Mali. Opprøret har nå spredd seg fra de nordlige til de sentrale delene av landet. Mopti, som utviklingsministeren besøkte, er et av stedene som er hardt rammet.

De norske millionene går til FNs matvareprogram (WFP) sitt skolematprosjekt. Ulstein håper regjeringens bidrag vil bidra til stabilitet i en del av verden som sårt trenger det.

Ifølge WFP vil Norges bidrag sørge for måltider til 55.000 skolebarn i skoleåret 2019–2020.

– Dette er også et viktig bidrag i arbeidet med å styrke overgangen fra akutt humanitærhjelp til langsiktig utviklingsbistand, sier matvareprogrammets landdirektør i Mali, Sivia Caruso.