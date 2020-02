EU vil forske på vaksine mot nytt coronavirus

EUs medlemsland varsler at de vil ta initiativ til utvikling av en pilotvaksine mot det nye coronaviruset.

Helseministrene i EU var torsdag samlet til krisemøte om det nye coronaviruset. Her er Italias helseminister Roberto Speranza i samtale med Tysklands helseminister Jens Spahn. Foto: Foto: Francisco Seco / AP / NTB scanpix

Helseministrene i EU holdt torsdag et krisemøte i Brussel for å diskutere utbruddet av den nye virussykdommen, som formelt har fått navnet covid-19.

I slutterklæringen fra møtet varsler helseministrene et nytt samarbeid «for å fasilitere utviklingen av en pilotvaksine mot covid-19».

Det skal også forskes på antivirale midler.

Helseministrene gjør det samtidig klart at nye sikkerhetstiltak vil bli iverksatt ved grensene. Det betyr blant annet at reisende som kommer til EU, og som har forhøyet risiko for å være smittet, må få nødvendig informasjon og veiledning.

Inntil videre vil den frie bevegeligheten innad i EU ikke bli påvirket av tiltakene.

