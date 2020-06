Rundt 1.000 demonstrerte mot rasisme i Malmö

Rundt 1.000 mennesker trosset smittevernreglene og møtte opp til en antirasistisk demonstrasjon i Malmö. Politiet valgte dialog fremfor å gripe inn.

Polisen sperrer av Drottninggatan rett ved politihuset og endrer retning på protestmarsjen til støtte for Black lives matter-bevegelsen I Malmö torsdag. Foto: Andreas Hillergren/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Demonstranter kneler og knytter neven etter å ha gått i protestmarsj i sentrum av Malmö til støtte for Black lives matter-bevegelsen i USA torsdag. Foto: Andreas Hillergren/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Demonstranter kneler og knytter neven under støttemarkeringen i Malmö for Black lives matter-bevegelsen i USA torsdag. Foto: Andreas Hillergren/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Støttedemonstrasjon for USAs Black lives matter-bevegelse på Ribersborgsstranden i Malmö torsdag. Over 3.000 hadde på forhånd meldt sin interesse for å delta. Foto: Andreas Hillergren/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Da flere hundre møtte opp til støttedemonstrasjon for USAs Black lives matter-bevegelse på Ribersborgsstranden i Malmö torsdag, besluttet politiet å avbryte protesten av smittevernhensyn. Foto: Andreas Hillergren/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Såkalt dialogpoliti var på plass blant demonstrantene i Malmö torsdag. Foto: Andreas Hillergren/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Da den opprinnelige markeringen ved Ribersborg ble avsluttet, gikk flere hundre demonstranter torsdag kveld i tog mot sentrum av byen, mens et stort politioppbud fulgte med.

Politiet grep ikke inn fysisk, selv om de allerede i 18-tiden besluttet å stanse protesten der politiet anslo at drøyt 1.000 demonstranter deltok.

Demonstrantene ble værende i halvannen time, og i motsetning til Stockholm-politiet kvelden før, sto opprørspolitiet i Malmö på sidelinjen.

Maks 50 personer

Støttedemonstrasjonen for Black lives matter-bevegelsen i kjølvannet av drapet på George Floyd i USA hadde på forhånd fått tillatelse fra politiet, men koronarestriksjonene tillater ikke folkesamlinger på over 50 personer.

– Det er veldig mange mennesker her, men vi fører en dialog med arrangørene, sa politiets pressetalsperson Ewa-Gun Westford tidligere på kvelden.

Drapet på Floyd ble startskuddet for omfattende demonstrasjoner i USA og påfølgende støttemarkeringer rundt om i verden.

Følelser

– Det er på tide å vise at slikt ikke tolereres lenger. Det er veldig viktig for meg å være her, sier demonstranten Zakaria Farah til nyhetsbyrået TT.

– Jeg har vært veldig lei meg de siste dagene og ikke visst hva jeg skulle gjøre, sier Melissa Atshika, som protesterte mot rasisme ved Ribersborg.

Etter at demonstrantene marsjerte gjennom sentrum i Malmö, ble de til slutt stoppet ved byens nye politihus.

– Det er mye følelser, men man har fått si hva man ville og uttrykt sin mening, og det er det som er det viktige, sa Westford i politiet.

Brudd på koronaregler

Dagen før brøt det ut uroligheter da politiet grep inn mot en lignende demonstrasjon i Stockholm på grunn av brudd på koronareglene.

I en rekke land er det arrangert protester mot rasistisk motivert vold og med krav om rettferdighet for George Floyd og andre svarte amerikanere som er drept av politi eller rasister i USA.

Faren for koronasmitte gjør at norske myndigheter har satt ned foten for slike protester i Oslo, Bergen og Trondheim.

Protester som har preget USA den siste uka, har i hovedsak vært fredelige, men det har også vært mange tilfeller av plyndring og ildspåsettelser.