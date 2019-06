Tokajev utrop til valgvinner i Kasakhstan

Tokajev fikk 70,76 prosent av stemmene, opplyste Kasakhstans valgkommisjon mandag.

Nærmeste utfordrer, opposisjonskandidat Amirzhan Kosanov, fikk 16,2 prosent.

Tokajevs valgseier var ingen overraskelse, ettersom 66-åringen var håndplukket av Nazarbajev, som styrte Kasakhstan i nesten 30 år.

Nazarbajev begynte sin president-karriere allerede før Sovjetunionen gikk i oppløsning og Kasakhstan ble et selvstendig land. Han satt med makten fram til han overraskende gikk av tidligere i år, 78 år gammel. Tokajev ble da utnevnt som midlertidig president. Tokajevs første handling var å endre hovedstadens navn fra Astana til Nursultan, Nazarbajevs fornavn.

Demonstrasjoner

Søndagens valg ble preget av de største demonstrasjonene i landet på minst tre år. Demonstranter oppfordret til å boikotte det de mente var et valg der utfallet var avgjort på forhånd. Ifølge innenriksdepartementet ble rundt 500 personer anholdt søndag.

To journalister fra det franske nyhetsbyrået AFP ble pågrepet i den største demonstrasjonen i Almaty. Det samme ble journalister fra Radio Free Europe/Radio Liberty og en journalist ansatt for et lokalt nyhetsnettsted. De ble løslatt kort tid etter.

Under demonstrasjonen i Almaty var Helsingforskomiteens stedlige representant Marius Fossum til stede som observatør. Også han ble anholdt, men løslatt igjen da politiet skjønte at han var utlending.

OSSE-kritikk

Ingen valg i landet har noensinne blitt anerkjent som fullt ut demokratisk av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Heller ikke søndagens valg, der OSSE hadde over 300 observatører til stede, får godkjent-stempel.

– Det fant sted omfattende saksbehandlingsfeil i opptellingen, og dermed var det ikke garantier for en redelig opptelling av stemmene i henhold til OSSEs forpliktelser, sa OSSE-utsendingenes leder George Tsereteli på en pressekonferanse i Nursultan mandag.

Valget var preget av «åpenbare brudd på grunnleggende rettigheter», uttalte han. Tsereteli kritiserer måten demonstrantene ble behandlet på, og han mener Kasakhstans valgsystem må endres.

– Valgmekanismene og retningslinjene har fortsatt behov for reformer, sa han.

OSSE påpeker at valget, det første i landets moderne historie der Nazarbajev ikke deltok, var en mulighet for politisk endring. Men valgkampen var preget av lite reell valgkamp, og valget fant sted i en politisk ramme dominert av det regjerende partiet, påpeker OSSE.

– Den nye presidenten og myndighetene bør gripe denne muligheten, styrke tilliten til institusjonene og oppfylle folkets forventninger, sa Tsereteli.