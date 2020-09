London-politiet aksjonerte mot demonstrasjon mot smitteverntiltak

Politiet grep lørdag inn for å stanse en demonstrasjon mot smitteverntiltak i London. Årsaken var at reglene for sosial distanse ikke ble fulgt.

Politiet stanset lørdag en demonstrasjon mot smitteverntiltak på Trafalgar Square i London. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

Tusenvis av mennesker demonstrerte lørdag mot smittevernreglene i London. Foto: Stefan Rousseau / AP / NTB

Tusenvis deltok lørdag i en demonstrasjon på Trafalgar Square organisert av en organisasjon som kaller seg Stop New Normal. Foto: Stefan Rousseau / AP / NTB

Tusenvis av mennesker hadde samlet seg på Trafalgar Square i London for å protestere mot stengninger og forsamlingsforbud som er innført for stanse covid-19.

London-politiet advarte på forhånd demonstrantene om at også de måtte følge smittevernreglene. Lørdag ettermiddag slo politiet fast at reglene ikke var fulgt, og grep inn for å løse opp demonstrasjonen.

Sammenstøt

Det kom til enkelte sammenstøt, og minst tre demonstranter og en polititjenestemann ble behandlet for lettere skader, ifølge BBC.

– Jeg skjønner at det er stor frustrasjon knyttet til reglene, men de er laget for å holde folk trygge fra et dødelig virus, sier politiets talsmann Ade Adelekan.

Demonstrantene holdt opp plakater med slagord som «nei til obligatoriske vaksiner» og «covid-1984», en henvisning til George Orwells dystopiske roman «1984».

Talerne under lørdagens demonstrasjon avviser imidlertid at de er konspirasjonsteoretikere, og sier de kjemper for ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Økende smittetall

– Vi er lei av skremselspropaganda og feil fremstilling av fakta. Vi er lei av at friheten vår blir innskrenket, sa en av talerne, Dan Astin-Gregory. Han erkjenner at pandemien har forårsaket død og lidelse, men mener tiltakene ikke står i stil med trusselen.

Storbritannia har de siste dagene registrert de høyeste smittetallene noensinne. Fredag ble det meldt om 6.874 nye tilfeller, lørdag var tallet 6.042. Regjeringens smitteverneksperter har advart om at det i midten av oktober kan bli opptil 50.000 nye tilfeller av covid-19 daglig hvis ikke situasjonen bedrer seg.

Så langt er det registrert nesten 42.000 dødsfall som knyttes til covid-19 i landet, og over 429.000 tilfeller er registrert.