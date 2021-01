Trump fratatt sosiale medier

President Donald Trump er fratatt sine sosiale medier etter opprøret i Washington. Både Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook og Twitter har utestengt ham.

Donald Trump. Foto: Susan Walsh / AP

– Vi stenger president Trumps Instagram-konto i 24 timer, skriver Instagram-sjef Adam Mosseri på Twitter.

Snapchat varsler at de har sperret Trumps konto, noe som gjør at han ikke kan dele innhold lenger, skriver The Information.

Fra før har Twitter stengt presidentens konto i 12 timer, mens Facebook har sperret ham ute i et døgn. Også YouTube har sperret ham.

Forsvarte opprøret

Twitter har slettet meldingen der Donald Trump går langt i å forsvare opprøret i Washington, og videoen han la ut tidligere onsdag.

I meldingen skriver Trump at dette er sånt som skjer når en valgseier blir stjålet fra patrioter. I videoen, som ble lagt ut mens opprørere fortsatt var inne i kongressbygningen, ber Trump demonstrantene dra hjem, men sier at han elsker dem og at valget ble stjålet.

