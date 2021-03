Massedemonstrasjoner i Bolivia etter fengsling av ekspresident

Titusenvis demonstrerte mot varetektsfengslingen av Bolivias ekspresident Jeanine Áñez, som anklages for å ha ledet et statskupp mot forgjenger Evo Morales.

Støttespillere av ekspresident Jeanine Áñez og Foto: Juan Karita / AP / NTB

NTB-AFP

Konservative Áñez ble varetektsfengslet søndag.

Hun står tiltalt for terrorisme og oppvigleri for sin rolle da hun erstattet sosialistiske Morales, som i 2019 ble tvunget i eksil. Hun kaller pågripelsen for «politisk forfølgelse».

Morales ble presset fra presidentskapet av ukevis med omfattende protester etter å ha vunnet en fjerde periode i det kontroversielle valget, som var preget av anklager om fusk.

Anklagene ble imidlertid senere tilbakevist av forskere fra amerikanske MIT.

Kupp eller valgfusk?

Siden den politiske krisen for snart halvannet år siden har venstresiden gjenvunnet makten i Bolivia.

Dagens regjering og nåværende president Luis Arce mener at det som skjedde i 2019, var et kupp. I tillegg til Áñez er to av ministrene fra hennes regjering også pågrepet.

– Det var ikke et kupp. Det var valgfusk, sto det på et banner båret av en av demonstrantene som trosset koronapandemien for å delta på marsjer og sitt-ned-aksjoner.

Folk samlet seg i hovedstaden La Paz og i flere byer, som Cochabamba, Sucre, Trinidad og Santa Cruz, der rundt 40.000 demonstrerte.

Áñez ble pågrepet søndag og tatt til fengsel mandag. Hun blir sittende varetektsfengslet i fire måneder. Foto: Juan Karita / AP / NTB

Internasjonal bekymring

Pågripelsen av Áñez ble møtt med kritikk fra Organisasjonen av amerikanske stater (OAS), som uttrykte «bekymring over misbruken av rettslige mekanismer som nok en gang har blitt omgjort til redskaper for undertrykkelse fra styringspartiet».

– Det bolivianske rettssystemet er ikke i en posisjon til å oppfylle minimumskravene for en rettferdig sak, heter det i en uttalelse fra kontoret til OAS' generalsekretær Luis Almagro.

Også USA, FN og EU har uttrykt bekymring over pågripelsen og fengslingen av Áñez.