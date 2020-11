Detaljer fra grov mishandlingssak sjokkerer Sverige

To svenske tenåringsgutter sier at de ble grovt mishandlet i hele ni timer etter at de støtte på to ukjente menn en sen augustkveld. Mandag startet rettssaken.

NTB-TT

Guttene har fortalt at de fikk klærne revet i stykker og stappet inn i munnen hvorpå de ble truet på livet og grovt mishandlet i timevis på en kirkegård i Solna i Stockholm.

– Vi ville bare overleve, har en av guttene forklart i avhør.

Saken har vakt stor oppmerksomhet i Sverige.

De to guttene hadde vært i Stockholm sentrum sammen med noen venner og var på vei hjem da de støtte på de to mennene på gaten.

– Sa nei til å kjøpe stoff

De ble spurt om de ville kjøpe stoff, ifølge avhørene. Da de sa nei, ble mennene aggressive og dro dem av gårde inn i et buskas, der mishandlingen skal ha begynt.

Mennene skal deretter ha krevd massevis av penger, hvorpå de ble tvunget med til en kirkegård, der de ifølge guttenes forklaringer ble truet, sparket i hodet og slått med en spade.

Tidligere i november ble to unge menn på 18 og 21 år tiltalt for å ha bortført, voldtatt og mishandlet guttene, og mandag ble rettssaken mot dem innledet i Solna tingrett.

Skulle se ut som venner

På vei mot kirkegården skal guttene ha blitt bedt om å leie gjerningsmennene for at det skulle se ut som om de var venner.

Vel inne på kirkegården ble de tvunget ned på bakken og kledd nakne, bein og hender ble bundet sammen med deler av de oppkuttede klærne, hvorpå begge fikk en sokk i munnen slik at de ikke kunne prate, lyder forklaringen til en av guttene.

– Hvis vi rørte oss det minste, så er det slag eller spark mot hodet med det samme, sier en av guttene.

– Jeg har ingen klær på meg, men jeg kjenner jo liksom hvordan alt bare renner. Som om jeg dusjer, men i blod, forteller den andre.

Greide å rømme

I løpet av natten skal guttene også ha blitt knivstukket og tvunget ned i groper i bakken. Den ene av guttene ble dessuten utsatt for grov voldtekt, ifølge tiltalen.

Ved 8.30-tiden på morgenen greide guttene å flykte i forbindelse med at mennene gikk cirka 30 meter fra stedet en kort stund. De traff en person som hjalp dem med å ringe politiet, som deretter rykket ut og pågrep to mistenkte etter en kort jakt.

Begge nekter seg skyldige og har i avhør for det meste svart «ingen kommentar».

Politiet har funnet blod fra guttene på klærne deres, og en analyse av telefonene deres viser at de befant seg på stedet den aktuelle natten. Da de ble pågrepet, var de også i besittelse av enkelte av guttenes eiendeler.