Minst 42 omkomne i flom i Tyskland

Tallet på omkomne i den tyske storflommen er kommet opp i 42, opplyser politiet.

Foto: Michael Probst / AP

NTB-AFP

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Foto: Michael Probst / AP

Foto: STAFF / X01095

Både Tyskland og Belgia er hardt rammet av enorme vannmasser. Tallet på omkomne stiger stadig. Flere titalls personer er savnet i Tyskland.

Voldsomt regn i løpet av natten har gjort gater til frådende elver som feier med seg biler og får hus til å kollapse.

Bekker og elver går over sine bredder. Sør for Köln ble flere landsbyer evakuert da det en stund var frykt for at dammen ved et stort vannreservoar skulle briste.

