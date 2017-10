Nok en stor tapsdag for afghanske styrker – minst 55 drept

Angrepene var rettet mot sikkerhetsstyrker i Kandahar i sør, Balkh i nord og Farah i vest.

43 av de drepte soldatene befant seg på en militærbase i Maiwand-distriktet i Kandahar. Ytterligere ni soldater ble såret, mens kun tre av soldatene på basen overlevde uten skader.

Angrepet startet idet selvmordsbombere utløste to bilbomber natt til torsdag, opplyser forsvarsdepartementet i Kabul.

Bombene var plassert i to amerikanskproduserte Humvee-kjøretøy som ble sprengt ved inngangen til basen. Deretter begynte væpnede opprørere å skyte. Skuddvekslingen varte i over fire timer, og først ved sjutiden om morgenen var angrepet over.

80 drept tirsdag

Samtidig ble seks afghanske politimenn drept idet Taliban angrep en patrulje i Balkh i nord, ifølge en talsmann for provinsens politistyrker. I Farah i vest ble dessuten seks politifolk drept i et angrep mot en politipost. Begge angrepene skjedde onsdag kveld.

Tirsdag ble minst 80 personer drept og nær 300 såret i to angrep sørøst i landet. Angrepene var rettet mot afghansk politi, og angriperne brukte samme taktikk som i Kandahar: Først ble sprengte selvmordsbombere flere bilbomber, deretter begynte opprørerne å skyte.

Taliban hevder også å stå bak disse angrepene.

Kraftig forverring

De siste månedene har Taliban angrepet afghanske sikkerhetsstyrker hver eneste uke, og i noen perioder hver eneste dag. Tusenvis har blitt drept etter at flesteparten av NATOs styrker trakk seg ut i desember 2014.

I fjor mistet 8.000 afghanske politifolk og soldater livet, mens 14.000 ble såret, viser offisielle tall.

Den siste tiden har USA og enkelte andre NATO-land igjen forsterket nærværet i Afghanistan med tusenvis av soldater. USA har også trappet kraftig opp i antall luftangrep mot Taliban.