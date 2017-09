Ekstremværet traff øya Barbuda natt til onsdag lokal tid, melder nyhetsbyrået AP. Myndighetene i området har sendt ut en advarsel som slutter med følgende bønn: Må Gud beskytte oss alle.

Orkanen er oppgradert til kategori 5 og har vindkast på 100 meter per sekund – 360 kilometer i timen – i nærheten av De små Antiller.

Det er ventet at de populære turistmålene Saint-Martin og Saint-Barthélemy vil bli tidlig rammet. Fransk værvarsling advarer mot 12 meter høye bølger og veldig høy vannstand langs kysten.

USAs president Donald Trump har erklært katastrofetilstand i Florida, Puerto Rico og De amerikanske Jomfruøyer. Orkanen vil kunne treffe Florida over helgen.

– Den er mye farligere enn Harvey. Utfallet kan bli katastrofalt og svært ødeleggende, sier Puerto Ricos guvernør Ricardo Rossello.

Tidligere har det vært like kraftige orkaner i Mexicogolfen og Det karibiske hav. Men Irma er det kraftigste uværet som noen gang er registrert ute i selve Atlanterhavet. Irmas vedvarende vindstyrke er målt til 82 meter per sekund.

Meteorologer forventer at ekstremværet vil treffe Den dominikanske republikk, Haiti og Cuba etter Puerto Rico.

Fakta om orkaner:

Orkanen Irma er en kategori 5-orkan, har vindkast på opp mot 100 meter i sekundet og er den kraftigste som noen gang er registrert i Atlanterhavet.

Tropiske orkaner er en betegnelse på sykloner i atlanterhavsområdet og østre stillehavsområdet. I det vestlige stillehavsområdet kalles de tyfoner eller taifuner. I Indiahavet brukes syklon, som altså også er den generelle betegnelsen.

Orkaner dannes over havet under lavtrykk når havoverflaten er minst 26,5 grader og luften i atmosfæren over er fuktig.

Den varme og fuktige luften beveger seg i en oppadgående spiral som vokser kraftig. Hele uværet kan ha en diameter på mellom 300 og 500 km. I syklonens øye kan det være helt vindstille.

Det er ikke bare vinden som forårsaker skade, men også det kraftige regnet og flombølger som skyller inn over kystområdene.

I norsk terminologi brukes orkan som en generell betegnelse på vind på over 32,5 meter i sekundet.

En kategori 1-orkan har vindhastighet på 32,5 til 42,4 meter i sekundet.

Kategori 2: 42,5-48,9 m/s.

Kategori 3: 50-57,9 m/s.

Kategori 4: 58-68,9 m/s.

Kategori 5: Over 69 m/s.

(Kilde: Store norske leksikon, Ritzau, NTB)