Trump offentliggjør høflig brev fra Kim

I brevet, datert 6. juli, viser Kim til møtet de to hadde i Singapore 12. juni. Møtet var starten på en betydningsfull reise, skriver den nordkoreanske lederen i brevet som USAs president Donald Trump har lagt ut på Twitter.

– Et svært hyggelig brev fra formann Kim i Nord-Korea. Stor fremgang blir gjort!, skriver Trump i en Twitter-melding.

Kim skriver i brevet at han er sikker på at hans egen og Trumps sterke vilje, oppriktige innsats og «unike tilnærming» vil åpne for at en ny framtid mellom Nord-Korea og USA bærer frukter.

– Jeg håper den uforanderlige tilliten og tiltroen til deg, herr president, vil bli ytterligere styrket i den framtidige prosessen ved å iverksette praktiske handlinger, skriver Kim.

Kim avslutter med at han håper på fortsatt framgang ved neste anledning de to møtes.

Utenriksminister Mike Pompeo dro til Pyongyang i forrige uke der han på et to dager langt besøk ble personlig overrakt brevet som han tok med seg hjem til Washington. Under besøket i Nord-Korea skulle Pompeo få på plass flere detaljer rundt regimets forpliktelser i arbeidet med å avskaffe atomvåpen, etter møtet mellom Kim og Trump. Det viste seg å bli vanskelig.

Pompeo insisterte etter besøket at samtalene gikk framover. Men flere medier har antydet at det ikke gikk så bra. Regimet sendte dessuten ut en skarp advarsel om at fredsprosessens framtid sto i fare på grunn av USAs mange krav.