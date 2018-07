Kamp mot klokken for å redde savnede etter uværet i Japan

– Redningsinnsatsen i de delene av landene som er rammet av det kraftige regnværet, er en kamp mot klokken. Det er fortsatt mange hvis sikkerhet ikke kan garanteres, sier Japans statsminister Shinzo Abe etter et møte i krisegruppen i regjeringen.

Det som beskrives som «rekordstore» mengder regn har falt over landet de siste dagene, til tross for at Japan er godt vant med å bli rammet av kraftige byger under regnsesongen tidlig om sommeren.

Hovedsakelig er det vestlige og sørvestlige deler Japan som er rammet. På det verste hadde Japans meteorologiske institutt utstedt farevarsler for 11 av Japans 47 prefekturer, mens søndag gjelder farevarslet kun tre av dem – Gifu, Ehime og Kochi.

– Disse områdene blir rammet av kraftig regn de aldri har opplevd før. De er satt i en uvanlig situasjon med umiddelbar og alvorlig fare, sier meteorolog Yasushi Kajihara.

I løpet av helgen har regnværet utløst flere kraftige jordskred, spesielt i prefekturet Hiroshima. 27 er bekreftet omkommet i området, og 21 er fortsatt savnet. Konsekvensene er også alvorlige i Ehime, som har vært rammet av flere kraftige flommer. 19 dødsfall knyttes til uværet i prefekturet, og seks personer fortsatt ikke er gjort rede for.

Til sammen har 3.6 millioner mennesker i 18 prefekturer i Japan fått beskjed om å forlate hjemmene sine. 54.000 redningsarbeidere, deriblant politifolk og soldater, deltar i arbeidet med å få alle i trygghet og lete etter de savnede.

Flere hus er mer eller mindre fullstendig oversvømt, og mange sitter på hustakene sine og venter på å bli reddet.