Svensk tabberaner ble 500 kroner fattigere

Mannen gikk fram til kassen i butikken i Västerås for å kjøpe en is og rakte over en 500-kroneseddel som betaling. Da kassen ble åpnet, forsøkte han å røske til seg penger fra kassebeholdningen og la på sprang.

Noen penger fikk han ikke med seg, og både 500-lappen og isen lå igjen etter at gjerningsmannen hadde forsvunnet, opplyser politiet.

Politiet regner hendelsen som et ransforsøk. Gjerningsmannen beskrives som en mann i slutten av tenårene, kledd i svart. Politiet har søkt etter ham, men foreløpig uten resultat.