– Det er med stor sorg vi har mottatt denne forferdelig triste nyheten, sier generalsekretær i Norges Røde Kors Bernt G. Apeland.

Inntil alle de nærmeste pårørende er informert, ønsker Røde Kors ikke å gå offentlig ut med identiteten til den savnede.

Ingen overlevde da Boeing 737-flyet fra Ethiopian Airlines med 149 passasjerer og et mannskap på åtte styrtet mellom Addis Abeba og Kenyas hovedstad.

35 nasjoner

Det var passasjerer fra 35 nasjoner om bord på flyet. Den største gruppen var fra Kenya, og det var også 18 canadiere om bord og en rekke amerikanere og europeere.

Det var også en person med FN-pass.

Flyselskapet har etablert en gruppe som skal identifisere de omkomne. Letemannskap fra Røde Kors og en bulldoser var søndag i arbeid på ulykkesstedet, som dekker et stort område. Flykroppen gikk i oppløsning som følge av ulykken og det er ingen større deler igjen av flyet.

Rett før FN-møte

Ulykken skjedde rett før et stort internasjonalt klimamøte i Nairobi, der FNs miljøorganisasjon UNEP holder til.

Styrten skjedde søndag morgen, seks minutter etter at 737-maskinen tok av fra Etiopias hovedstad Addis Abeba med kurs for Nairobi. Flyet gikk ned nær byen Bishoftu, 50 kilometer sørøst for Addis Abeba.

Ifølge flyselskapet meldte flygeren om problemer kort tid etter avgang og ba om å få returnere til flyplassen. Det var pent og klart vær i området søndag. Flightradar 24 skriver ifølge AP på Twitter at flyet ikke klarte å stige stabilt etter avgang.

Selskapet har sendt ut et bilde av selskapets øverste sjef Tewolde Gebremariam som står midt i vrakrestene og beklager dypt.

Ethiopian Airlines er Afrikas største flyselskap med et godt renomme for sikkerhet, trass i en ulykke i Middelhavet utenfor kysten av Libanon i 2010 der 90 personer omkom.

Moderne fly

Selskapet er medlem av flyalliansen Star Alliance, sammen med SAS. Det har 29 Boeing 737-fly, de fleste av 800-typen.

Flyet som styrtet søndag er den mest moderne versjonen, en 737 MAX 8-maskin, og ble levert i november i fjor. Det er samme type fly som et indonesisk fly fra selskapet Lion Air som styrtet i oktober.

Ethiopian Airlines har flere flygninger daglig mellom Addis Abeba og Nairobi og flyr også daglig fra Oslo og andre nordiske hovedsteder til Addis Abeba, der det er videreforbindelse til Nairobi og en rekke andre destinasjoner i Afrika.

Samme feil som i Indonesia?

Så langt er det ikke noe som tyder på at en teknisk feil ved flyet ligger bak ulykken.

En svensk ekspert sier imidlertid til TT at ulykken ligner veldig på ulykken i Indonesia, der alle 189 omkom da et Lion Air-fly gikk ned 13 minutter etter avgang fra Jakarta.

Hans Kjäll viser til at det dreier seg om samme flytype, som begge var helt nye, og at det var ustabil fart under oppstigningen i begge tilfeller.

– Det tyder på at det kan være samme problem, sier han.

Flyet i Indonesia styrtet etter at nødsystemet ved en feil startet opp og aktiverte autopiloten som styrte flyet nedover. Flygerne hadde ikke kunnskap om hvordan de kunne overta kontrollen manuelt.

– Flytypen er like trygt som noe annet fly, sier Boeing til AFP i en kommentar til spekulasjonene om årsaken søndag.