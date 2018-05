Sanders tatt på senga av hysjpengeavsløring

Sanders har siden avsløringen natt til torsdag måttet svare på en rekke spørsmål om hvorvidt hun med hensikt har villedet det amerikanske folk om Stormy Daniels-saken, etter at det kom fram at USAs president Donald Trump hadde tilbakebetalt 130.000 dollar i hysjpenger til sin advokat Michael Cohen.

– Igjen, jeg har gitt dere den beste informasjonen jeg hadde, sa Sanders flere ganger torsdag på gjentatte spørsmål om hvorvidt Det hvite hus med vilje hadde kommet med usannheter.

– Løy du til oss på det tidspunktet? Eller visste du ingenting? spurte en journalist.

Situasjonen beskrives som vanskelig for pressetalskvinnen, som har i oppdrag å snakke på vegne av presidenten. Saken har også kastet lys over hvor vanskelig det er for kommunikasjonsstaben i Det hvite hus å håndtere en uforutsigbar president som ofte tar mye på sparket.

Torsdag måtte Sanders medgi at hun ikke hadde fått beskjed fra Trumps nyansatte personlige advokat, Rudy Giuliani, om at han ville avsløre at Trump hadde tilbakebetalt Cohen. Hun sa hun ikke ante noe før Giuliani-intervjuet med Fox News natt til torsdag.

– Jeg er ikke en del av presidentens juridiske team, så jeg er ikke en del av de diskusjonene, svarte hun på spørsmål om hvorvidt hun ble tatt på senga.

Giuliani sa for øvrig selv at det ville overrasket ham om de visste noe.

– De ble nok tatt på senga. Det er det ikke mulig at de ikke ble. Presidenten er min klient, og jeg snakker ikke med dem (De ansatte i Det hvite hus), sa han.