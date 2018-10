Tvilende senatorer sikrer trolig flertall for Kavanaugh

De øvrige senatorene har fra før valgt side før den endelige avstemningen som ventes å skje i Senatet lørdag. Dersom de ikke ombestemmer seg i siste liten, blir Kavanaugh etter alt å dømme ny høyesterettsdommer i USA.

Republikanske Susan Collins hadde fram til fredag ikke villet si om hun ville stemme for Kavanaugh, som president Donald Trump har nominert til å fylle det ledige setet i høyesterett.

Etter en over 40 minutter lang tale i Senatet der hun kritiserte den kaotiske og uverdige prosessen med å finne en ny dommer, bekreftet Maine-senatoren at hun vil stemme for å godkjenne Kavanaugh. Også den demokratiske senatoren Joe Manchin bekrefter at han, som eneste fra opposisjonen, vil stemme med det republikanske flertallet.

Én republikansk senator vil stemme nei. Avstemningen skjer trolig lørdag i Senatet, hvor Republikanerne har et knapt flertall på 51 mot 49 demokratiske senatorer.