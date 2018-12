Utsatt regjeringsfrist for Löfven

Talmann Andreas Norlén, som leder den svenske Riksdagen, har utsatt fristen til onsdag klokka 9. Opprinnelig skulle han møte Löfven mandag.

Löfven er glad for å ha fått ekstra tid.

– Prosessen trenger mer tid og jeg er glad for at talmannen har innvilget dette og at tidspunktet for formelt å legge fram forslaget som statsminister dermed skytes fram, sier han til nyhetsbyrået TT.

Både Centerpartiet og Liberalerna har i løpet av siste uke lagt fram sine krav for å kunne støtte en regjering ledet av Socialdemokraterna.