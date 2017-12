Mange trodde Musk spøkte da han la ut nyheten på Twitter. SpaceX skal i løpet av de nærmeste månedene teste sin nye romrakett Falcon Heavy. Sjansen for at noe skal gå galt med det uprøvde designet regnes som relativt stor. Lørdag kunngjorde Musk at den første oppskytingen skal skje i januar.

– Falcon Heavy skytes opp fra Apollo 11s utskytingsplattform på Cape Canaveral. Skyvkraften blir dobbelt så stor som den nest kraftigste raketten som finnes. Dette blir garantert spennende, på den ene måten eller den andre, skrev Musk.

Tesla

Det var imidlertid hans neste tweet som vakte den største oppsikten:

– Nyttelasten blir min kirsebærrøde Tesla Roadster, som skal spille «Space Oddity». Målet er Mars-bane. Den vil sveve i det ytre rom i en milliard år hvis den ikke sprenges under oppskytningen.

Mange trodde Musk spøkte, og flere tok kontakt med industrimagnaten og SpaceX for å undersøkte om planen var reell eller ikke. Washington Post skriver at selskapet bekrefter at de vil sende Musks Tesla til himmels.

Den profilerte astronomen Phil Plait skriver på nettstedet Syfy at bilen riktignok ikke vil havne på Mars, men bare i nærheten. Den vil gå i såkalt Hohmann-bane, en vid, langsom bane rundt sola mellom jordas omløpsbane og Mars' omløpsbane.

Washington Post påpeker at skeptikerne nok vil se oppskytingen som et stunt for å få blest om Musks to selskaper og fokuset vekk fra deres respektive problemer – SpaceX med de stadige utsettelsene av Falcon Heavy-testen og Teslas vedvarende produksjonsvansker.