Nord-Korea: Trumps nye sanksjoner er en krigshandling

– Som vi har sagt gjentatte ganger: Vi anser enhver begrensning mot oss som en krigshandling, og vi kommer ikke til å hindre USA hvis landet virkelig tør å konfrontere oss på et «røft» vis, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Pyongyang.

Meldingen fra det nordkoreanske regimet kom søndag ettermiddag, to dager etter at USAs president Donald Trump kunngjorde det han kalte «de kraftigste sanksjonene noensinne» mot Nord-Korea.

– Om sanksjonene ikke fungerer, må vi gå til fase to. Og fase to kan bli veldig tøff og veldig, veldig uheldig for verden, sa Trump.

De økonomiske sanksjonene går ut på å svarteliste 33 fartøyer og 27 shippingselskaper som angivelig leverer olje til Nord-Korea. USA ba lørdag FN om å svarteliste de 60 fartøyene og selskapene. Svartelisting innebærer at fartøyene forbys å legge til havn noe sted i verden.