– Beryktede britiske IS-krigere tatt til fange i Syria

Alexanda Kotey (34) og El Shafee Elsheikh (29) ble pågrepet av kurdiske styrker i Syria, melder avisa New York Times.

De to IS-krigerne tilhørte den beryktede gruppa som ble kalt The Beatles og som besto av fire britiske fremmedkrigere, som var beryktede for sine brutale metoder.

De to andre gruppemedlemmene var Aine Davis og Mohammed Emwazi, også kjent som «Jihad John», som mistenkes for å ha torturert og halshogd titalls vestlige fanger, deriblant hjelpearbeiderne Alan Henning og David Haines, og de amerikanske journalistene James Foley og Steven Sotloff.

Ifølge amerikanske myndigheter halshogde gruppen over 27 gisler, skriver avisen.

Aine Davis sitter fengslet i Tyrkia, mens Mohammed Emwazi ble drept i et luftangrep i 2015.

Bodde i London

Alle fire hadde bodd vest i London. Mens Kotey ble født i London med kypriotiske og ghanesiske røtter, kom Elsheikh til London etter at han og familien flyktet fra Sudan.

Det amerikanske utenriksdepartementet mener Kotey skal ha vært med på likvideringer og ha torturert mennesker på eksepsjonelt grusomme måter, inkludert elektrosjokk og vanntortur. Han skal også ha rekruttert et rekke IS-krigere fra Storbritannia.

Elsheikh skal ha fungert som fangevokter for IS og blitt kjent for blant annet vanntortur og korsfestelser. Han reiste til Syria i 2012 og sluttet seg først til al-Qaida.

Identifisert av fingeravtrykk

De to ble pågrepet av den kurdiskdominerte opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF) i midten av januar. SDF mistenkte at de var fremmedkrigere og overlot dem til amerikanske spesialstyrker som identifiserte dem ved hjelp av fingeravtrykk og andre biometriske data.

Det er usikkert hva som er neste skritt i den rettslige prosessen. Ifølge en talsmann for den amerikanske regjeringen, har britene tatt fra både Kotey og Elsheikh statsborgerskapet, slik at de ikke kan returnere til Storbritannia.

Både det amerikanske rettssystemet og Guantanamo er mulige alternativer, men begge deler byr på hodebry for USA. De har tidligere valgt å la være å håndtere saker der IS-krigere er blitt pågrepet i krigssoner.