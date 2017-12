Flere såret i eksplosjon på supermarked i St. Petersburg

Nyhetsbyrået RIA Novosti skriver at i alt ni personer er skadd, men at kun fire av dem ble tatt med til sykehus. I tillegg ble over 50 personer evakuert etter eksplosjonen. Tilstanden til de skadde er ukjent.

Ifølge flere russiske nyhetsbyråer har landets krisedepartement uttalt at det var en gjenstand som inneholdt 200 gram med eksplosiver som gikk av onsdag. Gjenstanden lå i området der besøkende ved supermarkedet legger fra seg bager, sekker og vesker.

Talskvinne for etterforskningskomiteen, Svetlana Petrenko, sier at det var en form for hjemmelaget bombe som sprengte på supermarkedet. Ifølge DPA sier politiet at hendelsen etterforskes som «forsøk på massedrap», men at de holder alle mulighetene åpne.

Foreløpig har ingen blitt anklaget for, eller påtatt seg ansvaret for hendelsen.

Tidligere i desember ble det kjent at et stort planlagt bombeangrep mot St. Petersburg ble avverget med hjelp fra den amerikanske etterretningstjenesten CIA. I april ble byen rammet av et annet bombeangrep, da den antatte selvmordsbomberen Akbarjon Djalilov tok med seg 14 andre mennesker i døden på T-banen i St. Petersburg.