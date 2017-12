Minst 37 døde i brann i filippinsk kjøpesenter

De fleste av de omkomne arbeidet i et callsenter på kjøpesenteret, opplyser lokale tjenestefolk til Reuters.

Brannen startet i det fire etasjer høye kjøpesenteret NCCC Mall lørdag morgen. De som var der, ble innesperret, sa politimannen Ralph Canoy.

– Brannen startet i tredje etasje, der det er varer som tekstiler, tremøbler og plastprodukter. Det førte til at ilden spredde seg raskt, sa han.

Søndag morgen brant det fortsatt, og en brannmester i byen slo på daværende tidspunkt fast at det ikke var noen mulighet for at noen hadde overlevd.

Seks personer ble imidlertid reddet ut fra kjøpesenteret og tatt med til sykehus, opplyser myndighetene.

Davao er den største byen sør i Filippinene. Den ligger om lag 100 mil sør for Manila.